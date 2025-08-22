В Новосибирской области заметно снизилась инфляция

Инфляция в Новосибирской области в июле достигла годового минимума.

В июле инфляция в Новосибирской области замедлилась до самого низкого уровня за последние 12 месяцев. По данным Росстата, цены выросли всего на 0,1% по сравнению с июнем. Основной причиной снижения стало удешевление продуктов питания, тогда как отдельные категории товаров и услуг продолжили дорожать.

Снижение инфляции во многом связано с падением цен на продовольственные товары. Особенно заметно подешевели яйца, сметана и кисломолочная продукция. Это объясняется сезонным увеличением производства, а также ростом поставок из других регионов. Однако не все продукты стали доступнее – кофе, напротив, заметно вырос в цене из-за неурожая и удорожания логистики.

Стоимость большинства непродовольственных товаров изменилась незначительно. При этом наблюдались разнонаправленные тенденции: подорожали смартфоны, телевизоры, бытовая химия и косметика, тогда как цены на компьютеры, триммеры, бытовую технику и иномарки снизились. Эксперты связывают это с укреплением рубля и снижением потребительского спроса.

Сектор услуг продолжил рост цен из-за традиционной летней индексации тарифов ЖКХ, повышения стоимости бытовых услуг и аренды жилья. Однако отдых в санаториях и на базах отдыха, напротив, подешевел благодаря сезонным акциям и скидкам.

Таким образом, инфляция в регионе демонстрирует неоднородную динамику: если продукты и отдельные категории товаров становятся дешевле, то услуги продолжают дорожать.

