В Новосибирской области заработала новая онлайн-приёмная Следственного комитета

В следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области заработало представительство Информационного центра СК России. Это решение было принято по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.



Основная задача нового подразделения — обеспечить оперативное взаимодействие между гражданами и следственными органами. Жители Новосибирской области теперь могут направлять обращения, сообщения о возможных нарушениях закона и задавать вопросы через официальные электронные каналы связи и телефонные линии.

«Общение в таком формате позволяет максимально быстро выявлять нарушения закона, повышая шансы на раскрытие преступления», — сообщили журналистам Сиб.фм в региональном СУ СКР.



Для удобства жителей региона созданы официальные страницы в социальной сети «ВКонтакте»: Информационный центр СУ СК России по Новосибирской области и страница инспектора Ольги Копцевой.

Через эти каналы можно направить обращение, сообщить о нарушении закона, задать вопрос или получить актуальную информацию о работе следственного управления.



