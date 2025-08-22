В новосибирском транспорте появились фейковые объявления о дроновых атаках

В салонах автобусов частных перевозчиков Новосибирска были обнаружены сомнительные объявления формата А4, предупреждающие о возможных дроновых атаках на территории региона.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», в этих листовках утверждалось, что на неком совещании в мэрии с участием «представителей высших эшелонов военной власти» обсуждалась высокая вероятность таких атак, в связи с чем якобы принято решение о снижении уровня мобильной связи до 2G.

В объявлениях пассажиров предупреждали о возможных перебоях в работе платежных терминалов и рекомендовали иметь при себе наличные деньги для оплаты проезда. Журналисты отметили, что формулировки вызывали сомнения, особенно упоминания неких «высших военных властей».

После запроса издания в мэрию Новосибирска официальные представители власти опровергли информацию о проведении такого совещания и планах по ограничению мобильной связи. Было отмечено, что аналогичные фейковые сообщения недавно распространялись через мессенджеры.

