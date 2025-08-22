82.76% -1.2
вчера 18:35
экономика

В Технопарке Новосибирска объявлен тендер на строительство электросетей

Фото: freepik.com

Технопарк новосибирского Академгородка объявил о поиске подрядчика для проведения первого этапа работ по созданию сетей электроснабжения.

Строительство ведется в рамках масштабной инвестпрограммы по развитию инфраструктуры Технопарка, рассчитанной на период до 2027 года. Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Начальная стоимость контракта, согласно информации на портале госзакупок, установлена в размере 130,9 млн рублей. Финансирование проекта полностью обеспечат средства областного бюджета. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 29 августа.

В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит комплекс серьезных задач. Помимо прокладки кабельных линий, потребуется установить и гидроизолировать лотки, смонтировать электрооборудование на подстанции «Научная», а также установить несколько блочных трансформаторных подстанций.

Согласно техническому заданию, компания-исполнитель должна будет самостоятельно провести все необходимые подготовительные и земляные работы, залить фундаменты, возвести несущие конструкции и провести линии наружного освещения и связи.

Ранее Сиб.фм писал о другом значимом тендере в городе — на проведение нового этапа реконструкции известной клиники Мешалкина.

0
Денис Дычаковский
Журналист

