В Технопарке Новосибирска объявлен тендер на строительство электросетей

Технопарк новосибирского Академгородка объявил о поиске подрядчика для проведения первого этапа работ по созданию сетей электроснабжения.

Строительство ведется в рамках масштабной инвестпрограммы по развитию инфраструктуры Технопарка, рассчитанной на период до 2027 года. Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Начальная стоимость контракта, согласно информации на портале госзакупок, установлена в размере 130,9 млн рублей. Финансирование проекта полностью обеспечат средства областного бюджета. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 29 августа.

В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит комплекс серьезных задач. Помимо прокладки кабельных линий, потребуется установить и гидроизолировать лотки, смонтировать электрооборудование на подстанции «Научная», а также установить несколько блочных трансформаторных подстанций.

Согласно техническому заданию, компания-исполнитель должна будет самостоятельно провести все необходимые подготовительные и земляные работы, залить фундаменты, возвести несущие конструкции и провести линии наружного освещения и связи.

