сегодня
23 августа, 03:44
пробки
0/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 21:01
проиcшествия

Заочный арест новосибирского бизнесмена Насоленко вступил в силу

Фото: МВД Новосибирской области

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты известного предпринимателя Евгения Насоленко, оставив в силе решение о его заочном аресте.

То есть, фактически суд первой инстанции признал жалобу на постановление, поданную еще от 23 июля, полностью и целиком необоснованной.

Бизнесмену вменяют обвинения в мошенничестве, а также в умышленном банкротстве. В качестве меры пресечения заочно избрано содержание под стражей сроком на два месяца, хотя он, вероятно, покинул территории страны. Данная мера начнет действовать с момента его задержания на территории России либо передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации — задействованы будут и международные уголовные органы по линии Интерпола.

Уголовное преследование в отношении Насоленко началось еще в мае 2024 года. После этого его сначала объявили в федеральный, а затем и в международный розыск. Подробности дела на данный момент следственными органами не разглашаются.

Напомним, что ранее Сиб.фм писал о заочном аресте экс-сооснователя сети «Бахетле» Евгения Насоленко.

0
Денис Дычаковский
Журналист

