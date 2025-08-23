82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 23:59
общество

Черепановский район НСО отметил 101-й день рождения

Фото: Сиб.фм

Гостям праздника предложили попробовать создать украшения и игрушки своими руками, спеть частушки или поиграть на баяне.

На торжественном мероприятии заслуженные учителя представили свои наработки, а представители «Союза пенсионеров России» осветили свою работу в год празднования 80-й годовщины Победы. Общественная организация «Сибирь с вами» провела благотворительную ярмарку и экспозицию для поддержки участников специальной военной операции.

Посетителям праздника была предоставлена возможность изготовить сувениры и украшения ручной работы, исполнить народные песни или продемонстрировать свои навыки игры на баяне.

Следует подчеркнуть, что за последние годы в Черепановском районе наблюдается значительный прогресс: улучшается дорожная инфраструктура, вводятся в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты, возводятся водопроводные сети и спортивные площадки. В 2024 году благодаря государственной программе газификации были построены газораспределительные сети в ряде населенных пунктов района. В районном центре было завершено строительство новой детской школы искусств, стоимость которой составила 389,9 миллиона рублей.

Депутаты выразили признательность жителям за их активность и отзывчивость, а также поблагодарили добровольцев за оказание помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В рамках праздничного мероприятия наиболее отличившиеся жители района были отмечены наградами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.