82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 21:30
общество

Глава МП «Метро МиР» сменился в Новосибирске

Фото: pixabay.com

Это уже третья кадровая перестановка с начала 2025 года.

В новосибирском муниципальном учреждении «Метро МиР» вновь произошла смена главы. Это уже третья кадровая перестановка, зафиксированная с начала 2025 года.

По информации Rusprofile, Павел Авдеев, временно исполнявший обязанности директора, оставил занимаемую должность 13 мая. С 22 августа на пост временно назначен Юрий Митченко, ранее руководивший Управлением капитального строительства Новосибирской области и обладающий опытом работы в области грузовых перевозок.

Авдеев находился на посту чуть более трех месяцев, сменив Наталью Ефремову, которая занимала эту должность с 27 февраля.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.