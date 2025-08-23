Глава МП «Метро МиР» сменился в Новосибирске

Это уже третья кадровая перестановка с начала 2025 года.

В новосибирском муниципальном учреждении «Метро МиР» вновь произошла смена главы. Это уже третья кадровая перестановка, зафиксированная с начала 2025 года.

По информации Rusprofile, Павел Авдеев, временно исполнявший обязанности директора, оставил занимаемую должность 13 мая. С 22 августа на пост временно назначен Юрий Митченко, ранее руководивший Управлением капитального строительства Новосибирской области и обладающий опытом работы в области грузовых перевозок.

Авдеев находился на посту чуть более трех месяцев, сменив Наталью Ефремову, которая занимала эту должность с 27 февраля.