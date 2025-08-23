Каждый третий новосибирец интересуется экстремальными видами спорта

Серфинг вызывает интерес у 36% горожан, а горные лыжи и сноуборд — у 24%.

Аналитики Авито выяснили, какие виды спорта предпочитают жители Новосибирска. Согласно опросу, бег занимает первое место по популярности — ему отдают предпочтение 38% респондентов. На втором месте силовые и фитнес-тренировки с результатом 28%, а на третьем плавание с 24%.

При этом каждый третий опрошенный проявляет интерес к экстремальным видам спорта. Серфинг вызывает интерес у 36% горожан, а горные лыжи и сноуборд — у 24%.

Исследование также показывает, что 70% новосибирцев занимаются спортом, причем 26% делают это на регулярной основе. Главной мотивацией для них является забота о здоровье — этот вариант выбрали 35% респондентов. Для 23% важно разнообразие в занятиях, а для 13% — улучшение физической формы.

Мужчины и женщины демонстрируют разные спортивные предпочтения: представители сильного пола чаще выбирают волейбол, бассейн, бокс, боевые искусства и теннис, в то время как женщины отдают предпочтение йоге, танцам и пилатесу.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская спортсменка поборется за медали на чемпионате России по гребному слалому.