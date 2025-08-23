82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:52
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:52
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 12:55
общество

Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года

23 августа — День воинской славы России, установленный в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Эта великая дата навсегда осталась в памяти нашего народа как символ мужества и переломный момент в Великой Отечественной войне.

В честь этого исторического события «Сиб.фм» подготовил специальную подборку праздничных открыток и поздравлений, которые вы можете отправить близким, чтобы разделить радость этого знаменательного дня.

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 2

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 3

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 4

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 5

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 6

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 7

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 8

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 9

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 10

Фото Красивые открытки и картинки в День воинской славы 23 августа 2025 года 11

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском развернули военные машины полевой и секретной связи.

#Новосибирская область #открытки #картинки
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.