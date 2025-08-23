82.76% -1.2
сегодня 13:25
общество

На станции Инская в Новосибирске сошел с рельсов пустой вагон

Фото: unsplash.com

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

На станции Инская в Новосибирске произошел сход с рельсов порожнего вагона во время маневровых работ. Инцидент произошел 23 августа около 11 часов утра, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, происшествие не повлияло на движение других поездов — задержек в графике движения не последовало. Сразу после инцидента были начаты восстановительные работы.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 15-летнего зацепера ударило током на крыше электропоезда.

#Новосибирская область #поезд #поезд сошёл с рельсов
Элина Тихая
Журналист

