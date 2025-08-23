На станции Инская в Новосибирске сошел с рельсов пустой вагон

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.

На станции Инская в Новосибирске произошел сход с рельсов порожнего вагона во время маневровых работ. Инцидент произошел 23 августа около 11 часов утра, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации, происшествие не повлияло на движение других поездов — задержек в графике движения не последовало. Сразу после инцидента были начаты восстановительные работы.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

