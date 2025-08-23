82.76% -1.2
вчера 23:29
общество

На Старом шоссе под Новосибирском произошло сразу два необычных ДТП

Фото: АСТ-54

В одном из них «засветилась» машина ДПС, в другом – лимузин.

На Старом шоссе произошли сразу два довольно необычных ДТП По словам подписчика АСТ-54, они столкнулись почти напротив друг друга.

Субкомпактный минивэн Toyota FunCargo – с Hyundai Solaris, принадлежащим сотрудникам ДПС. Тем временем на другой стороне дороги экскаватор не сумел вовремя затормозить и врезался в заднюю часть лимузина.

Очевидцы сообщают, что водитель экскаватора, видимо, был слишком увлечен зрелищем на противоположной стороне, где разворачивались события с участием служебного автомобиля, и не заметил, как перед ним оказался длинный и, вероятно, не самый маневренный представитель роскоши. К счастью, обошлось без пострадавших, но оба инцидента добавили суеты и без того оживленному Старому шоссе.

Дарья Лапина
Журналист

