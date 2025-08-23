Новосибирск потратит более 18 миллионов на новые светофоры

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 августа текущего года.

В Новосибирске объявлен тендер на проектирование и строительство четырех новых светофорных объектов. Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 18,3 миллиона рублей. Работы будут выполняться в два последовательных этапа: вначале подрядчик должен разработать проектную документацию до 31 октября 2025 года, после чего с 1 ноября по 15 декабря проведет строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Новые светофоры планируется установить на следующих перекрестках:

- улица Татьяны Снежиной, 48 в районе остановки «Сквер»;

- пересечение улицы Богдана Хмельницкого со 2-м Краснодонским переулком;

- перекресток улиц Серебренниковской и Депутатской;

- пересечение улицы Богдана Хмельницкого с 1-м Краснодонским переулком.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 29 августа текущего года, а итоги конкурса будут подведены 1 сентября. Все работы должны быть полностью завершены до конца 2025 года.

