Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября

Жителям Новосибирской области в материале Сиб.фм подробно описали все нововведения в законодательстве, которые будут влиять на их жизни уже с начала этой осени.

В данной статье будут перечислены самые главные и актуальные из них, а также будут даны советы по действиям в той или иной ситуации от юристов и иных специалистов в различных областях.

Во-первых, в России вступил в силу новый закон, ужесточающий наказание за рекламу в социальных сетях и мессенджерах, признанных экстремистскими и запрещенными на территории страны. Под действие этих норм, в частности, попадает Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), что вызвало широкий общественный резонанс.

Согласно разъяснениям экспертов, под запрет попадает практически любое упоминание товаров или услуг. Не имеет значения, продвигает ли пользователь собственные услуги как специалист или продукт стороннего бренда — трактовка закона является единой для всех. К нарушению будут приравниваться прямые рекомендации к покупке (например, «Этот крем отлично помогает, очень советую!»), упоминание названия продукта с целью его продвижения, размещение активных ссылок на товар или место его продажи, а также прямая самореклама профессиональных услуг.

За подобные нарушения предусмотрены значительные административные штрафы. Для обычных пользователей (физических лиц) сумма составит от 2 500 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 4 000 до 20 000 рублей, а для компаний (юридических лиц) санкции наиболее суровы — от 100 000 до 500 000 рублей.

Как отмечает юрист Демьян Карякин в комментарии для издания BFM, формально новый закон не имеет обратной силы. Это означает, что контент, размещенный до даты вступления запрета в силу, не должен подлежать наказанию. Тем не менее, общая рекомендация для всех пользователей — заблаговременно удалить все рекламные публикации из запрещенных соцсетей, а в некоторых случаях целесообразно полностью удалить свой аккаунт.

Во-вторых, изменения в жизни новосибирцев с 1 сентября будут также связаны с требованиями Роскомнадзора, запрещающими пропаганду наркотиков и разжигание ненависти. Штрафные санкции к нарушителям начнут применять уже с 1 сентября, штрафовать будут и музыкальные площадки, где размещена такая музыка. Многие музыканты уже перезаписали свои песни или даже целые альбомы — так сделали уже, к примеру, уральский хип-хоп дуэт АК-47, выпустивший новую версию своего культового альбома Berezovskiy.

В-третьих, подготовлены поправки в КоАП, согласно которым будет штрафоваться умышленный поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими. В случае применения средств обхода блокировки штраф будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей. Но применяться он будет, если человек ищет такое сознательно — существует список из более чем 5 400 позиций — от запрещённой литературы до отдельных мемов и треков.

В эту же категорию изменений стоит отнести и статью о нарушении правил передачи SIM-карт человеку. Если человек оформил номер на себя, но его применяет другой, то грозить за такие действия могут штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. При этом сделана оговорка — краткосрочная передача карты, к примеру, родственнику, для личных нужд, нарушением не является.

В-четвертых, начнет действие Постановление Правительства РФ № 826, целью его является борьба с заброшенными и запущенными землями. Будут введены критерии, которые дадут земельного надзора определять, использует ли владелец земли ее по назначению.

Правила распространяются на следующие виды участков: земельные участки в границах населенных пунктов (к примеру, под индивидуальное жилищное строительство — например, для ИЖС, или под другие виды строительства), а также на садовые земельные участки (СНТ) и огородные земельные участки (ОНТ). Действовать они будут в период времени с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Критериями для ИЖС или иных строительных участков по бесхозности признаны следующие: наличие большого количества мусора и хлама (более 50% площади участка захламлено предметами, не связанными с его использованием (старая мебель, покрышки, строительный мусор, бытовые отходы, которые при этом не убираются не менее года), отсутствие дома или признаков его строительства на участке для ИЖС в течение 7 и более лет, в случае других видов строительства — в течение 5 и более лет, а также разрушение здания на участке — сильно повреждены или полностью разрушены крыша, стены, нет окон. Ремонт в таком случае следует начать в течение года.

Для дачников и огородников такие критерии связаны с поддержанием порядка, а также борьбой с сорняками — по мусору и хламу критерии аналогично ИЖС, а кроме того, если свыше 50% площади участка заросло сорными растениями высотой более одного метра или дикими деревьями и кустарниками и в течение года после обращения земельного надзора положительных изменений нет, участок признают бесхозным.

Штраф в таком случае выписывается по административному правонарушению (ст. 8.8 КоАП РФ), его сумма исчисляется, исходя из кадастровой стоимости земли. Уже после наложения штрафа, если изменений в положительную сторону не последует, его конфискуют по решению суда.

В-пятых, в 2025 году российских водителей ждет ряд важных изменений в правилах дорожного движения и сопутствующих процедурах. Нововведения затронут финансовую сторону владения автомобилем, льготы для спецтранспорта и меры ответственности за нарушение ПДД.

С начала сентября существенно вырастут размеры государственных пошлин. Так, стоимость оформления стандартных автомобильных номеров повысится до 3 000 рублей, а регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов будут стоить 2 250 рублей. Замена водительского удостоверения также подорожает: получение пластиковых прав национального образца обойдется в 4 000 рублей, а оформление международных прав — в 3 200 рублей.

Параллельно, с 11 августа, расширится перечень транспортных средств, которым предоставлено право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам. Эта льгота будет распространяться на служебный транспорт силовых ведомств, включая Росгвардию, Вооруженные силы РФ, ФСБ и МВД.

Отдельное нововведение направлено на поддержку семей участников СВО. С 31 августа вдовы погибших военнослужащих смогут на законных основаниях пользоваться автомобилем супруга до момента официального оформления наследства у нотариуса и заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Также с 1 сентября ужесточается наказание за непредоставление преимущества транспортным средствам с включенными спецсигналами. Если водитель не уступит дорогу автомобилю с синим проблесковым маячком и сиреной, но без специальной окраски, его ждет предупреждение или штраф в 500 рублей. Непропуск машины с полным комплектом спецсигналов (синим или сине-красным маячком, сиреной) и цветографической окраской (например, скорой помощи, полиции, пожарной охраны) повлечет гораздо более серьезное наказание — штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления на срок от полугода до года.

Еще одно изменение, которое вступит в силу 11 августа, коснется процедуры оспаривания штрафов. Закон исключает возможность отмены постановлений ГИБДД исключительно из-за незначительных технических ошибок или опечаток в протоколах. Теперь у инспекторов появится три рабочих дня на то, чтобы исправить такие недочеты, после чего штраф будет считаться законным.

В-шестых, российский мессенджер Max будут предустанавливать на все смартфоны, начиная с 1 сентября. Рядового пользователя это не коснется, рассказали новосибирцам, поскольку ритейлер или продавец должны будут делать это самостоятельно, чтобы легально продавать электронное устройство на территории РФ.

В целом, это основные изменения, которые поменяют жизнь новосибирцев и других россиян с начала осени этого года. Новые законы и правовые акты необходимо изучить и соблюдать, а также знать, какая следует ответственность за их несоблюдение.