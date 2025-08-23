82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября

Фото: freepik.com

Жителям Новосибирской области в материале Сиб.фм подробно описали все нововведения в законодательстве, которые будут влиять на их жизни уже с начала этой осени.

В данной статье будут перечислены самые главные и актуальные из них, а также будут даны советы по действиям в той или иной ситуации от юристов и иных специалистов в различных областях.

Во-первых, в России вступил в силу новый закон, ужесточающий наказание за рекламу в социальных сетях и мессенджерах, признанных экстремистскими и запрещенными на территории страны. Под действие этих норм, в частности, попадает Instagram* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), что вызвало широкий общественный резонанс.

Фото Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября 2

Согласно разъяснениям экспертов, под запрет попадает практически любое упоминание товаров или услуг. Не имеет значения, продвигает ли пользователь собственные услуги как специалист или продукт стороннего бренда — трактовка закона является единой для всех. К нарушению будут приравниваться прямые рекомендации к покупке (например, «Этот крем отлично помогает, очень советую!»), упоминание названия продукта с целью его продвижения, размещение активных ссылок на товар или место его продажи, а также прямая самореклама профессиональных услуг.

За подобные нарушения предусмотрены значительные административные штрафы. Для обычных пользователей (физических лиц) сумма составит от 2 500 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 4 000 до 20 000 рублей, а для компаний (юридических лиц) санкции наиболее суровы — от 100 000 до 500 000 рублей.

Как отмечает юрист Демьян Карякин в комментарии для издания BFM, формально новый закон не имеет обратной силы. Это означает, что контент, размещенный до даты вступления запрета в силу, не должен подлежать наказанию. Тем не менее, общая рекомендация для всех пользователей — заблаговременно удалить все рекламные публикации из запрещенных соцсетей, а в некоторых случаях целесообразно полностью удалить свой аккаунт.

Во-вторых, изменения в жизни новосибирцев с 1 сентября будут также связаны с требованиями Роскомнадзора, запрещающими пропаганду наркотиков и разжигание ненависти. Штрафные санкции к нарушителям начнут применять уже с 1 сентября, штрафовать будут и музыкальные площадки, где размещена такая музыка. Многие музыканты уже перезаписали свои песни или даже целые альбомы — так сделали уже, к примеру, уральский хип-хоп дуэт АК-47, выпустивший новую версию своего культового альбома Berezovskiy.

Фото Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября 3

В-третьих, подготовлены поправки в КоАП, согласно которым будет штрафоваться умышленный поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими. В случае применения средств обхода блокировки штраф будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей. Но применяться он будет, если человек ищет такое сознательно — существует список из более чем 5 400 позиций — от запрещённой литературы до отдельных мемов и треков.

В эту же категорию изменений стоит отнести и статью о нарушении правил передачи SIM-карт человеку. Если человек оформил номер на себя, но его применяет другой, то грозить за такие действия могут штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. При этом сделана оговорка — краткосрочная передача карты, к примеру, родственнику, для личных нужд, нарушением не является.

В-четвертых, начнет действие Постановление Правительства РФ № 826, целью его является борьба с заброшенными и запущенными землями. Будут введены критерии, которые дадут земельного надзора определять, использует ли владелец земли ее по назначению.

Правила распространяются на следующие виды участков: земельные участки в границах населенных пунктов (к примеру, под индивидуальное жилищное строительство — например, для ИЖС, или под другие виды строительства), а также на садовые земельные участки (СНТ) и огородные земельные участки (ОНТ). Действовать они будут в период времени с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Фото Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября 4

Критериями для ИЖС или иных строительных участков по бесхозности признаны следующие: наличие большого количества мусора и хлама (более 50% площади участка захламлено предметами, не связанными с его использованием (старая мебель, покрышки, строительный мусор, бытовые отходы, которые при этом не убираются не менее года), отсутствие дома или признаков его строительства на участке для ИЖС в течение 7 и более лет, в случае других видов строительства — в течение 5 и более лет, а также разрушение здания на участке — сильно повреждены или полностью разрушены крыша, стены, нет окон. Ремонт в таком случае следует начать в течение года.

Для дачников и огородников такие критерии связаны с поддержанием порядка, а также борьбой с сорняками — по мусору и хламу критерии аналогично ИЖС, а кроме того, если свыше 50% площади участка заросло сорными растениями высотой более одного метра или дикими деревьями и кустарниками и в течение года после обращения земельного надзора положительных изменений нет, участок признают бесхозным.

Штраф в таком случае выписывается по административному правонарушению (ст. 8.8 КоАП РФ), его сумма исчисляется, исходя из кадастровой стоимости земли. Уже после наложения штрафа, если изменений в положительную сторону не последует, его конфискуют по решению суда.

В-пятых, в 2025 году российских водителей ждет ряд важных изменений в правилах дорожного движения и сопутствующих процедурах. Нововведения затронут финансовую сторону владения автомобилем, льготы для спецтранспорта и меры ответственности за нарушение ПДД.

С начала сентября существенно вырастут размеры государственных пошлин. Так, стоимость оформления стандартных автомобильных номеров повысится до 3 000 рублей, а регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов будут стоить 2 250 рублей. Замена водительского удостоверения также подорожает: получение пластиковых прав национального образца обойдется в 4 000 рублей, а оформление международных прав — в 3 200 рублей.

Фото Стало известно о том, как изменится жизнь новосибирцев с 1 сентября 5

Параллельно, с 11 августа, расширится перечень транспортных средств, которым предоставлено право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам. Эта льгота будет распространяться на служебный транспорт силовых ведомств, включая Росгвардию, Вооруженные силы РФ, ФСБ и МВД.

Отдельное нововведение направлено на поддержку семей участников СВО. С 31 августа вдовы погибших военнослужащих смогут на законных основаниях пользоваться автомобилем супруга до момента официального оформления наследства у нотариуса и заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Также с 1 сентября ужесточается наказание за непредоставление преимущества транспортным средствам с включенными спецсигналами. Если водитель не уступит дорогу автомобилю с синим проблесковым маячком и сиреной, но без специальной окраски, его ждет предупреждение или штраф в 500 рублей. Непропуск машины с полным комплектом спецсигналов (синим или сине-красным маячком, сиреной) и цветографической окраской (например, скорой помощи, полиции, пожарной охраны) повлечет гораздо более серьезное наказание — штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления на срок от полугода до года.

Еще одно изменение, которое вступит в силу 11 августа, коснется процедуры оспаривания штрафов. Закон исключает возможность отмены постановлений ГИБДД исключительно из-за незначительных технических ошибок или опечаток в протоколах. Теперь у инспекторов появится три рабочих дня на то, чтобы исправить такие недочеты, после чего штраф будет считаться законным.

В-шестых, российский мессенджер Max будут предустанавливать на все смартфоны, начиная с 1 сентября. Рядового пользователя это не коснется, рассказали новосибирцам, поскольку ритейлер или продавец должны будут делать это самостоятельно, чтобы легально продавать электронное устройство на территории РФ.

В целом, это основные изменения, которые поменяют жизнь новосибирцев и других россиян с начала осени этого года. Новые законы и правовые акты необходимо изучить и соблюдать, а также знать, какая следует ответственность за их несоблюдение.

1
Денис Дычаковский
Журналист

