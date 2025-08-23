В Новосибирске ищут 57-летнего мотоциклиста, пропавшего в СНТ

Сибиряк пропал в СНТ Академстроевец Мошковского района НСО. Волонтеры привлекают людей на квадроциклах, чтобы ускорить поиск.

В Мошковском районе пропал 57-летний Владислав Свитич, житель СНТ Академстроевец. Двадцать третьего августа он отправился в лес на мотоцикле, после чего потерялся.

Обеспокоенные родственники и близкие обратились за содействием в полицию и к добровольцам из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Поисковые мероприятия длятся уже несколько часов, но пока не принесли результатов. Добровольцы тщательно обследуют лесные зоны, изучают близлежащую территорию и беседуют с местными жителями. Приоритетное внимание уделяется сложным для доступа участкам, где транспортное средство могло застрять или потерпеть аварию.