82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 21:59
общество

В Новосибирске ищут 57-летнего мотоциклиста, пропавшего в СНТ

Фото: Лиза Алерт / Новосибирск

Сибиряк пропал в СНТ Академстроевец Мошковского района НСО. Волонтеры привлекают людей на квадроциклах, чтобы ускорить поиск.

В Мошковском районе пропал 57-летний Владислав Свитич, житель СНТ Академстроевец. Двадцать третьего августа он отправился в лес на мотоцикле, после чего потерялся.

Обеспокоенные родственники и близкие обратились за содействием в полицию и к добровольцам из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Поисковые мероприятия длятся уже несколько часов, но пока не принесли результатов. Добровольцы тщательно обследуют лесные зоны, изучают близлежащую территорию и беседуют с местными жителями. Приоритетное внимание уделяется сложным для доступа участкам, где транспортное средство могло застрять или потерпеть аварию.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.