В Новосибирске перечислили школы с наибольшим числом детей мигрантов

Известно, что зарегистрировано 5,66 тыс. учащихся, чьи родители являются гражданами других стран.

По данным пресс-службы Министерства образования Новосибирской области, в 2024/2025 учебном году в регионе числится 5,66 тысячи школьников, чьи родители – иностранные граждане. Об этом стало известно в ходе интервью с РБК Новосибирск.

В новосибирских школах получают образование 4,77 тысячи детей из семей иностранных граждан. Основная их часть сосредоточена в школах № 87 (улица Доватора), № 194 (улица Лазурная) и № 198 (улица Палласа). В других населенных пунктах области насчитывается 894 ребенка-иностранца, при этом большая часть из них проживает в Новосибирском районе, Бердске и Оби.

В июне 2024 года администрация Новосибирска сообщала, что самое большое количество детей мигрантов посещает школы № 66 (улица Хилокская), № 87 (улица Доватора), № 194 (улица Лазурная), № 71 (3-й Почтовый переулок) и № 198 (улица Палласа).