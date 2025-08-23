В Новосибирске продают Land Rover для охоты и путешествий за 850 тысяч

Владелец также рассматривает вариант обмена на отечественные модели.

Редкий Land Rover Defender первого поколения 1995 года выпуска выставлен на продажу в Новосибирске. Владелец просит за автомобиль 850 тысяч рублей, но также рассматривает вариант обмена на отечественные модели — Lada Granta, Largus или Chevrolet Niva.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 3,5 литра и мощностью 157 л.с., имеет полный привод и механическую коробку передач. Его пробег составляет 118 тысяч километров, при этом за время владения с 2018 года нынешний хозяин проехал на нём всего около 20 тысяч километров и объясняет продажу тем, что машина слишком редко используется.

По словам продавца, Land Rov er находится в отличном состоянии. Внедорожник идеально подойдёт для любителей активного отдыха — охоты, рыбалки и путешествий. Его сиденья трансформируются в спальное место для трёх взрослых. В комплекте к автомобилю прилагается зимняя резина на дисках.

