82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:53
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
23 августа, 21:53
пробки
2/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 15:25
общество

В Новосибирске продают Land Rover для охоты и путешествий за 850 тысяч

Фото: Дром.ру

Владелец также рассматривает вариант обмена на отечественные модели.

Редкий Land Rover Defender первого поколения 1995 года выпуска выставлен на продажу в Новосибирске. Владелец просит за автомобиль 850 тысяч рублей, но также рассматривает вариант обмена на отечественные модели — Lada Granta, Largus или Chevrolet Niva.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 3,5 литра и мощностью 157 л.с., имеет полный привод и механическую коробку передач. Его пробег составляет 118 тысяч километров, при этом за время владения с 2018 года нынешний хозяин проехал на нём всего около 20 тысяч километров и объясняет продажу тем, что машина слишком редко используется.

По словам продавца, Land Rov er находится в отличном состоянии. Внедорожник идеально подойдёт для любителей активного отдыха — охоты, рыбалки и путешествий. Его сиденья трансформируются в спальное место для трёх взрослых. В комплекте к автомобилю прилагается зимняя резина на дисках.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают ретро-космический автомобиль Honda за 550 тысяч.

#автомобили #Новосибирск #продажа
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.