В Новосибирске ведется проверка после схода вагона на станции Инская

Согласно предварительной информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, происшествие случилось приблизительно в 11 часов утра по местному времени в Первомайском районе Новосибирска в процессе выполнения маневровых операций. Указано, что движение составов на станции осталось бесперебойным, а мероприятия по восстановлению инфраструктуры уже развернуты.

В настоящее время работники прокуратуры занимаются установлением обстоятельств инцидента, а также проводят проверку на предмет соблюдения норм и правил, регулирующих безопасность на железнодорожном транспорте. В случае обнаружения каких-либо отступлений от закона, будут предприняты необходимые действия прокурорского надзора.