82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 04:47
пробки
0/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
вчера 22:29
общество

В Новосибирске ведется проверка после схода вагона на станции Инская

Фото: Сиб.фм

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени в Первомайском районе Новосибирска.

Согласно предварительной информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, происшествие случилось приблизительно в 11 часов утра по местному времени в Первомайском районе Новосибирска в процессе выполнения маневровых операций. Указано, что движение составов на станции осталось бесперебойным, а мероприятия по восстановлению инфраструктуры уже развернуты.

В настоящее время работники прокуратуры занимаются установлением обстоятельств инцидента, а также проводят проверку на предмет соблюдения норм и правил, регулирующих безопасность на железнодорожном транспорте. В случае обнаружения каких-либо отступлений от закона, будут предприняты необходимые действия прокурорского надзора.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.