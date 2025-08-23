82.76% -1.2
сегодня 21:00
общество

В Новосибирских школах уроки иностранного языка сократят со следующего года

Фото: pixabay.com

Информация об этом поступила из Министерства просвещения РФ.

Начиная с 1 сентября 2026 года в новосибирских школах произойдут изменения в учебном плане: для учащихся среднего и старшего звена будет сокращено количество часов, отводимых на изучение иностранных языков. Об этом сообщили представители Министерства образования Российской Федерации.

Согласно проекту приказа, опубликованному 22 августа на специализированной платформе, для учеников с 5 по 9 класс число уроков иностранного языка будет уменьшено до двух в неделю. Данное решение обосновывается стремлением к оптимизации распределения учебной нагрузки.

Предполагается, что освободившееся время будет использовано для изучения нового предмета под названием «Духовно-нравственные основы России». Задача этого курса – воспитание у школьников традиционных российских ценностей.

Дарья Лапина
Журналист

