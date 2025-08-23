В Октябрьском районе Новосибирска высадят 46 молодых лип вместо старых тополей

В случае, если высаженные деревья не приживутся или газонное покрытие не сохранится, подрядная организация обязана бесплатно устранить все выявленные недостатки.

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова начались работы по комплексному озеленению территории. Как сообщили в мэрии города, специалисты приступили к удалению 46 старых тополей и вязов, которые будут заменены молодыми крупномерными липами.

Как пояснила заместитель главы администрации Октябрьского района Юлия Савостьянова, на данном участке уже выполнены подготовительные работы: произведена замена обедненного грунта на плодородный, обновлены бордюрные камни тротуаров и проезжей части, а также успешно взошел новый газон.

Особенностью проводимых работ является предоставление гарантии на озеленение. В случае, если высаженные деревья не приживутся или газонное покрытие не сохранится, подрядная организация обязана бесплатно устранить все выявленные недостатки.

