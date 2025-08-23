Владимир Путин наградил новосибирский вуз орденом Почета за вклад в науку и образование

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников передал награду ректору вуза Анатолию Батаеву.

Коллектив Новосибирского государственного технического университета НЭТИ удостоен высокой государственной награды — ордена Почета. Церемония вручения прошла с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который передал награду ректору вуза Анатолию Батаеву.

Основанием для награждения стал указ Президента России Владимира Путина от 24 июня 2025 года, которым отмечены заслуги университета в области науки и образования, а также подготовка высококвалифицированных специалистов.

Во время торжественной церемонии губернатор поздравил коллектив вуза с признанием заслуг. Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев в ответном слове поблагодарил руководство региона за поддержку и заверил, что университет продолжит с честью выполнять свою миссию опорного вуза Новосибирска.

