Аграрии Новосибирской области перевыполнили план заготовки кормов для скота

Сельхозпроизводители Новосибирской области значительно превысили плановые показатели по заготовке кормов для животноводства.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, фактический объем заготовленного сенажа составил 952,7 тысячи тонн при плане в 867,6 тысячи тонн.

Министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов сообщил, что аграрии успешно завершили заготовительную кампанию. Помимо достижений в заготовке кормов, сельхозработниками уже обмолочено 87,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Отмечается, что обеспечение качественными кормами в достаточном объеме является важным условием для успешного развития животноводства в регионе. Перевыполнение плана по сенажу позволяет создать надежную кормовую базу на предстоящий зимний сезон.

