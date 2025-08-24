Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травме ребенка в новосибирском лагере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с семилетним мальчиком в детском лагере Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, ребенок получил травму после падения со второго яруса кровати.

По предварительным данным, спальное место не было оборудовано специальными удерживающими средствами и не соответствовало требованиям безопасности. Глава СКР поручил предоставить ему личный доклад о результатах проводимой проверки по данному факту.

Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку скандально известного лагеря в Завьялово.