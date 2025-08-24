82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 23:33
пробки
1/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 23:33
пробки
1/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 22:20
общество

Более 30 многодетных семей Новосибирска установили пожарные извещатели

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске продолжается программа оснащения жилья многодетных семей автономными пожарными извещателями.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, за последнюю неделю 31 семья получила и установила устройства противопожарной безопасности.

В мэрии отметили, что автономные дымовые извещатели не требуют специального обслуживания и могут быть установлены жителями самостоятельно благодаря подробной инструкции. Главное преимущество устройства заключается в том, что оно предоставляет людям дополнительное время для принятия решений — начать тушить возгорание или своевременно эвакуироваться.

Власти Новосибирска закупают пожарные извещатели для всех многодетных семей независимо от их социального статуса. Всего за неделю специалисты МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» выдали 116 устройств.

По данным муниципалитета, общее количество семей, установивших пожарные извещатели в Новосибирске, превысило десять тысяч. Программа направлена на снижение рисков возникновения пожаров и минимизацию их последствий, особенно в домах с детьми.

Ранее спасатели напомнили новосибирцам о правилах пожарной безопасности в быту.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.