Более 30 многодетных семей Новосибирска установили пожарные извещатели

В Новосибирске продолжается программа оснащения жилья многодетных семей автономными пожарными извещателями.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, за последнюю неделю 31 семья получила и установила устройства противопожарной безопасности.

В мэрии отметили, что автономные дымовые извещатели не требуют специального обслуживания и могут быть установлены жителями самостоятельно благодаря подробной инструкции. Главное преимущество устройства заключается в том, что оно предоставляет людям дополнительное время для принятия решений — начать тушить возгорание или своевременно эвакуироваться.

Власти Новосибирска закупают пожарные извещатели для всех многодетных семей независимо от их социального статуса. Всего за неделю специалисты МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» выдали 116 устройств.

По данным муниципалитета, общее количество семей, установивших пожарные извещатели в Новосибирске, превысило десять тысяч. Программа направлена на снижение рисков возникновения пожаров и минимизацию их последствий, особенно в домах с детьми.

Ранее спасатели напомнили новосибирцам о правилах пожарной безопасности в быту.