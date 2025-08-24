82.76% -1.2
сегодня 17:00
общество

Двое мужчин устроили ночную дискотеку под дождем в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В одном из дворов на улице Авиастроителей в Новосибирске двое мужчин устроили необычную ночную дискотеку под дождем.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирский паблик», молодые люди разделись до трусов и танцевали под музыку из автомобиля.

Видео, снятое с балкона жилого дома, показывает, что мужчины включили композицию Ace of Base «Beautiful Life», открыли двери машины и начали танцевать босиком на мокром асфальте. Один из танцоров некоторое время валялся на асфальте, активно размахивая руками и ногами.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил пять автомобилей в новосибирском Академгородке.

Кристина Уколова
Журналист

