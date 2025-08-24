«Кровавая Луна» взойдет над Новосибирском 7 сентября

Жители Новосибирска станут свидетелями редкого астрономического явления: в ночь с 7 на 8 сентября произойдет полное лунное затмение. Это будет уже второе подобное событие в 2025 году, и при ясной погоде его можно будет наблюдать без специальной оптики.

Небесное представление начнется поздно вечером, в 22:28 по новосибирскому времени, и продлится почти до рассвета, завершившись в 3:55.

Согласно данным Московского планетария, самая интересная часть начнется с наступлением теневой фазы в 23:27. Луна полностью войдет в тень Земли в 0:31 ночи, а пик затмения придется на 1:12. Именно в этот момент спутник нашей планеты может приобрести характерный темно-красный или багровый оттенок, за который такие затмения и называют «Кровавой Луной».

Насколько ярким будет красный цвет, зависит от состояния земной атмосферы — чем больше в ней пыли, тем темнее будет диск Луны. Для наблюдения за явлением не потребуется телескоп или бинокль, главным условием станет безоблачное небо.

О значимости предстоящего события говорит и тот факт, что «Роскосмос» анонсировал организацию специального авиарейса, пассажиры которого смогут наблюдать не только за лунным затмением, но и за северным сиянием с высоты полета.

Ранее Сиб.фм писал о красном небе над мегаполисом.