82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 23:33
пробки
1/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 23:33
пробки
1/10
погода
+16.2°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 19:20
общество

Лещи в Обском водохранилище плавают у поверхности из-за паразитов

Фото: Сиб.фм

В Обском водохранилище летом наблюдается необычное поведение лещей, которые плавают у самой поверхности воды.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», местные жители ошибочно связывают это явление с заражением описторхами, однако биологи объясняют иную причину.

Биолог Института систематики и экологии животных СО РАН Наталья Юрлова пояснила, что такое поведение рыб вызвано заражением лигулами — ленточными червями, находящимися на личиночной стадии развития. Взрослые особи этих паразитов обитают в организмах чаек и хищных птиц.

Эксперт отметила, что лигулы, проникая в тело леща, сжимают его плавательный пузырь и повреждают внутренние органы, что приводит к потере равновесия. Это вынуждает рыбу подниматься к поверхности, где она становится легкой добычей для птиц.

Специалисты предупреждают, что хотя поймать таких лещей достаточно просто, употреблять их в пищу не рекомендуется из-за паразитарного заражения.

Ранее сообщалось, что новосибирским рекам может грозить массовая гибель рыб из-за экологической катастрофы в Анапе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.