Лещи в Обском водохранилище плавают у поверхности из-за паразитов

В Обском водохранилище летом наблюдается необычное поведение лещей, которые плавают у самой поверхности воды.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», местные жители ошибочно связывают это явление с заражением описторхами, однако биологи объясняют иную причину.

Биолог Института систематики и экологии животных СО РАН Наталья Юрлова пояснила, что такое поведение рыб вызвано заражением лигулами — ленточными червями, находящимися на личиночной стадии развития. Взрослые особи этих паразитов обитают в организмах чаек и хищных птиц.

Эксперт отметила, что лигулы, проникая в тело леща, сжимают его плавательный пузырь и повреждают внутренние органы, что приводит к потере равновесия. Это вынуждает рыбу подниматься к поверхности, где она становится легкой добычей для птиц.

Специалисты предупреждают, что хотя поймать таких лещей достаточно просто, употреблять их в пищу не рекомендуется из-за паразитарного заражения.

Ранее сообщалось, что новосибирским рекам может грозить массовая гибель рыб из-за экологической катастрофы в Анапе.