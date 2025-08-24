82.76% -1.2
сегодня 21:00
общество

Мощный ливень затопил улицы Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Прогнозы синоптиков подтвердились — в воскресенье 24 августа Новосибирск накрыл мощный грозовой фронт с сильнейшим ливнем и громовыми раскатами.

Как предупреждал Западно-Сибирский Гидрометцентр, в выходные дни регион ожидали экстремальные погодные явления.

По данным метеорологов, обширная ложбина сменила тропосферный гребень тепла, а заполняющийся циклон с территории северного Казахстана принес грозовые дожди кратковременного характера. В результате в городе наблюдались шквалистый ветер скоростью 17-22 м/с и интенсивные осадки.

Сильный ливень вызвал серьезные подтопления городской инфраструктуры. На улице Кубовой вода полностью затопила подземную парковку — опубликованные местными жителями кадры показывают, что автомобили оказались погружены в воду почти на метр глубины. Многие улицы города временно стали непроходимыми для транспорта из-за мощных потоков дождевой воды.

Ранее сообщалось, что климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде в сентябре.

Кристина Уколова
Журналист

