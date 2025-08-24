На Новосибирск обрушится крупный град и штормовой ветер 24 августа

В регионе ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град. Ветер усилится до 22 м/с.

Согласно информации, предоставленной Западно-Сибирским УГМС, 24 августа на территории Новосибирской области прогнозируются экстремально обильные дожди, ливневые осадки высокой интенсивности, выпадение крупного града, а также шквалистые усиления ветра при грозах, достигающие скорости 17-22 метров в секунду.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий муниципального или локального масштаба. Эти происшествия могут быть связаны с обрывами линий электропередач и связи, падением деревьев и незакрепленных объектов, перебоями в работе транспортной инфраструктуры и коммунальных служб, увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, затруднениями в передвижении автотранспорта по проселочным дорогам и подтоплением низинных территорий из-за интенсивных осадков. Источником данных ЧС являются опасные метеорологические явления.

В МЧС по региону просят проявлять осторожность и обращать особое внимание на плохо закрепленные объекты, такие как рекламные щиты, провода и элементы кровли, поскольку порывы ветра могут спровоцировать их падение. Не рекомендуется оставлять транспортные средства под старыми, поврежденными деревьями и ненадежными конструкциями.

Родителям следует контролировать нахождение детей на улице в период неблагоприятных погодных условий.