Новосибирск сократил парковку на газонах с помощью системы «ПаркНЕТ»

В Центральном округе Новосибирска с апреля 2025 года успешно работает система автоматической фиксации парковочных нарушений «ПаркНЕТ».

Специальный автомобиль с камерами фиксирует парковку на газонах и тротуарах, определяя номер, время и место нарушения.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», проблема парковки на газонах особенно актуальна была на улице Нарымской, где жители жаловались на уничтожение зеленых зон и перекрытые проходы.

За несколько месяцев работы системы было выписано штрафов на общую сумму 1 миллион рублей, из которых 500 тысяч уже поступили в городской бюджет. Количество нарушений значительно сократилось: если в апреле фиксировалось до 100 случаев в день, то сейчас этот показатель уменьшился в разы.

Размер штрафа составляет 2 тысячи рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей за повторное. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул, что основная цель системы не в сборе денег, а в воспитании культуры парковки у водителей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске стало известно о штрафах ГИБДД с 1 сентября до 200 000 рублей.