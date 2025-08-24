В Новосибирске стало известно о штрафах ГИБДД с 1 сентября до 200 000 рублей

За что оштрафуют автовладельцев на крупную сумму – в материале Сиб.фм.

Движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта

За последние три года число штрафов за езду по автобусной полосе (согласно ч.1.1 ст. 12.17 КоАП) осенью на 45% превысило среднегодовой показатель. Увеличение трафика и пробок с сентября провоцирует водителей на нарушение ПДД в попытках объехать заторы, в частности, используя полосы для общественного транспорта. За это предусмотрен штраф в размере 2250 рублей.

Неправильная перевозка детей в ночное время

В осенний период отмечается увеличение на 39% штрафов за перевозку группы детей в ночное время (ч.5 ст. 12.23 КоАП) по сравнению со среднегодовым значением.

В сентябре и октябре увеличивается число школьных поездок, включая междугородние. С целью проведения экскурсий в дневное время, организаторы могут планировать переезды на ночное время. Однако это влечет за собой штрафные санкции:

• для водителя – 5000 рублей;

• для должностных лиц – 50 000 рублей;

• для юридических лиц – 200 000 рублей.

Согласно правилам, перевозка детей на автобусе запрещена с 23:00 до 6:00, за исключением случаев:

• доставки группы на автобусе до вокзала, аэропорта или от них;

• следования до конечной точки маршрута или места отдыха;

• возникновения непредвиденной задержки в пути.

Игнорирование дорожных знаков и разметки.

Осенью водители чаще пренебрегают требованиями дорожной разметки и знаков. Количество штрафов за нарушение статьи 12.16 КоАП превышает среднегодовой показатель на 33%. Ухудшение видимости на дорогах в это время года, вызванное сокращением светового дня и неблагоприятными погодными условиями (дождь, туман, листопад или мокрый снег), играет свою роль. Водитель может не заметить разметку, скрытую под слоем листвы, но камера зафиксирует нарушение. В зависимости от степени нарушения предусмотрен штраф от 750 до 7500 рублей.

Нарушение ПДД пешеходами

Водитель, находящийся вне транспортного средства, становится пешеходом, и осенью наблюдается увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения пешеходами, в том числе с серьезными последствиями, такими как причинение вреда здоровью потерпевшего (легкого или средней тяжести) согласно ч. 2 ст. 12.30 КоАП. Количество таких штрафов превышает среднегодовой показатель на 25%.

В условиях ухудшения видимости из-за короткого светового дня и погодных условий, водителям сложнее вовремя заметить пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть или переходящего ее в неположенном месте. Попытки резкого торможения или объезда нарушителя могут привести к ДТП, повреждению транспортных средств, травмам.

Пешеходу за подобное нарушение ПДД грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. В случае, если из-за его действий пострадал водитель или его имущество, виновник обязан возместить ущерб.

Проезд на запрещающий сигнал светофора

В период с сентября по ноябрь водители чаще проезжают на красный сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП). Количество штрафов за это нарушение на 8% превышает среднегодовой показатель. Спешка на работу, учебу или при перевозке детей в школу приводит к тому, что водители чаще пытаются проехать на желтый или красный свет. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о штрафах, вступивших в силу в августе-2025.