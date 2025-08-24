Новосибирск стал городом с самым старым автопарком в России

Новосибирск подтвердил свой неофициальный статус столицы подержанных праворульных автомобилей, возглавив всероссийский рейтинг по среднему возрасту автопарка.

По итогам второго квартала 2025 года, средний возраст машины на дорогах города составил 17,2 года — это самый высокий показатель среди всех крупных городов страны. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни», ссылаясь на анализ РБК Новосибирск.

Рейтинг самых популярных моделей в городе наглядно объясняет причину такого «возрастного» рекорда. В топе предпочтений новосибирцев прочно закрепились проверенные временем японские автомобили: Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester и Toyota Camry. Именно эти надежные, но давно снятые с производства для внутреннего рынка Японии модели и формируют основу местного автопарка.

Портрет среднего новосибирского автовладельца вполне соответствует его автомобилю. По данным исследования, это 42-летний человек. При этом гендерное распределение показывает явное преобладание мужчин за рулем — 68% против 32% женщин.

Интересно, что на фоне старения автопарка в регионе наблюдается позитивная тенденция на рынке автострахования. Средняя стоимость полиса ОСАГО за тот же период снизилась на 9%, составив 7 956 рублей, что может быть связано со снижением аварийности среди опытных водителей на знакомых им автомобилях.

