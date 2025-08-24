Новосибирским дачникам советуют срочно убирать томаты из-за угрозы фитофтороза

В разгар сезона сбора урожая томатов новосибирские дачники столкнулись с повышенной угрозой фитофтороза.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рекомендует оперативно снимать все плоды, включая зеленые, чтобы избежать потерь урожая, сообщает "АиФ Новосибирск".

Агроном пояснила, что томаты в открытом грунте особенно уязвимы к фитофторозу из-за принадлежности к семейству пасленовых. Заболевание проявляется почернением плодов, причем иногда даже собранные зелеными томаты чернеют через 10 дней после сбора из-за воздействия влажной погоды и ночных понижений температуры.

Специалист рекомендует немедленно снимать все томаты и размещать их в сухих помещениях. Для ускорения созревания зеленых плодов эксперт советует использовать проверенный метод: в ящик с зелеными помидорами нужно добавить несколько красных томатов либо спелое яблоко или банан. Эти фрукты выделяют природный газ этилен, который действует как естественный стимулятор созревания.

