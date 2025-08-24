Первый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября

Точную дату выпадения первого снега в Новосибирске в 2025 году предсказать сложно, однако анализ данных прошлых лет позволяет предположить, что это произойдет в конце сентября.

Именно на этот период приходится первый снег в большинстве последних лет.

Согласно статистике, в 2024 году первый снег выпал утром 25 сентября, в 2022 году — 28 сентября, в 2021 году — 26 сентября, а в 2020 году — 29 сентября. Исключением стал 2023 год, когда первые снежинки появились значительно позже обычного — 23 октября.

Метеорологи отмечают, что традиционно первый снег в Новосибирске бывает кратковременным и обычно не образует устойчивого покрова. Появление первых снежинок в конце сентября соответствует климатической норме для региона.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Новосибирске начнётся с дождей, заморозков и первых снегопадов.