Под Бердским шоссе в Новосибирске проложат новый коллектор

Масштабный инфраструктурный проект стартует в южной части Новосибирска: вдоль Бердского шоссе будет построен новый канализационный коллектор-дублер.

Новая мощная ветка протяженностью более 2,8 километра станет резервной для существующей сети. Ее основная задача — обеспечить стабильную работу канализации и предотвратить возможные аварии в густонаселенных районах.

Как пояснили в правительстве, новый коллектор разгрузит существующие сети и создаст необходимый запас мощности для подключения новых объектов в Первомайском районе Новосибирска, наукограде Кольцово, Бердске, а также на активно застраиваемых территориях Барышевского сельсовета.

Проектная мощность нового коллектора составит 100 тысяч кубометров стоков в сутки, что сопоставимо с потребностями крупного городского района. Реализация этого проекта запланирована на период с 2026 по 2028 год.

Ранее Сиб.фм писал, когда завершится ремонт на Михайловской Набережной.