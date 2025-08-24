Под Новосибирском продают действующий нефтезавод

Необычное предложение для крупных инвесторов появилось на популярном сайте объявлений: под Новосибирском ищут нового владельца для действующего нефтеперерабатывающего завода.

За готовый бизнес «под ключ» просят 110 миллионов рублей, обещая будущему собственнику доходность на уровне 4 миллионов в месяц.

Согласно информации, размещенной продавцом на известном сайте объявлений, производственный комплекс расположен всего в 25 километрах от Новосибирска. Его мощности позволяют перерабатывать до 1800 тонн сырой нефти ежемесячно. Продавец описывает удобную логистику как для подвоза сырья, так и для отгрузки готовой продукции.

В объявлении подчеркивается, что это не просто продажа активов, а передача полностью функционирующего бизнеса. На предприятии уже работает штат из 22 сотрудников, а сам завод находится в рабочем состоянии и готов к немедленному продолжению деятельности. Срок окупаемости вложений составит чуть более двух лет — около 28 месяцев.

Нынешний владелец готов оказать новому собственнику полную поддержку на старте: помочь разобраться с действующими контрактами, ввести в курс дела и проконсультировать по всем производственным процессам.