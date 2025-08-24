82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 10:38
пробки
2/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 10:38
пробки
2/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 08:09
экономика

Под Новосибирском продают действующий нефтезавод

Сиб.фм

Необычное предложение для крупных инвесторов появилось на популярном сайте объявлений: под Новосибирском ищут нового владельца для действующего нефтеперерабатывающего завода.

За готовый бизнес «под ключ» просят 110 миллионов рублей, обещая будущему собственнику доходность на уровне 4 миллионов в месяц.

Согласно информации, размещенной продавцом на известном сайте объявлений, производственный комплекс расположен всего в 25 километрах от Новосибирска. Его мощности позволяют перерабатывать до 1800 тонн сырой нефти ежемесячно. Продавец описывает удобную логистику как для подвоза сырья, так и для отгрузки готовой продукции.

В объявлении подчеркивается, что это не просто продажа активов, а передача полностью функционирующего бизнеса. На предприятии уже работает штат из 22 сотрудников, а сам завод находится в рабочем состоянии и готов к немедленному продолжению деятельности. Срок окупаемости вложений составит чуть более двух лет — около 28 месяцев.

Нынешний владелец готов оказать новому собственнику полную поддержку на старте: помочь разобраться с действующими контрактами, ввести в курс дела и проконсультировать по всем производственным процессам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.