Под Новосибирском выставлен на продажу нефтеперерабатывающий завод за 110 млн рублей

Предприятие по своим тexничecким данным может перерабатывать дo 1800 тонн нефти в месяц. Окупаемость бизнеса – 28 месяцев.

В Новосибирской области продают завод, который находится в 25 километрах от города. Стоимость предприятия – 110 млн рублей, ежемесячная прибыль – 4 млн рублей. Об этом говорит автор объявления, который пытается продать предприятие через Авито. Также сообщается, что на заводе работает 22 человека, окупаемость бизнеса – 28 месяцев.

В объявлении, размещенном на популярном сервисе, уточняется, что предприятие расположено в непосредственной близости от транспортных артерий, что обеспечивает удобную логистику для поставки сырья и реализации готовой продукции. Продавец подчеркивает, что завод полностью функционирует и готов к немедленной эксплуатации, что позволяет новому владельцу быстро войти в бизнес и начать получать прибыль. Кроме того, в объявлении указано, что потенциальному покупателю будет оказана всесторонняя поддержка на этапе передачи дел, включая консультации по текущим контрактам и помощь в адаптации персонала.