Под Новосибирском женщина без прав насмерть сбила мужчину

Трагедией закончилась ночная поездка на мотоблоке для 36-летнего жителя Сузунского района. Мужчину насмерть сбила женщина-водитель, у которой никогда не было прав.

После столкновения она бросила пострадавшего умирать и скрылась с места ДТП, но вскоре была найдена полицией.

По предварительной информации Госавтоинспекции, смертельная авария произошла в ночь с 23 на 24 августа 2025 года на проселочной дороге недалеко от деревни Тараданово. Автомобиль Mazda Familia на полном ходу врезался в стоявший на дороге мотоблок. От мощного удара мотоблок отбросило в кювет, где он перевернулся.

Находившийся за рулем 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте еще до прибытия помощи.

Водитель Mazda, вместо того чтобы оказать помощь и вызвать экстренные службы, покинула место аварии. Однако скрыться ей не удалось: в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемую виновницу. Ей оказалась 33-летняя женщина, которая, как выяснилось, никогда не имела водительского удостоверения и не имела права управлять автомобилем.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку, устанавливая все точные обстоятельства и причины произошедшего.