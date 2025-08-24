82.76% -1.2
сегодня 20:40
общество

Последняя неделя августа в Новосибирске будет теплой с дождями

Фото: Сиб.фм

Завершающая неделя августа в Новосибирске ожидается теплой и дождливой.

Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, самые теплые дни придутся на четверг и пятницу, когда температура воздуха достигнет +24 градусов. Осадки прогнозируются только в понедельник и субботу.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», понедельник 25 августа будет достаточно теплым, но дождливым. Ночные дожди прекратятся к утру, и в дневное время осадков уже не ожидается. Ночная температура составит +14...+16 градусов, дневная — +23...+25 градусов. Ветер будет северного направления со скоростью 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что климатолог Алексей Непомнящих заявил об аномальной погоде в сентябре.

Кристина Уколова
Журналист

