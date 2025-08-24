82.76% -1.2
сегодня 18:00
общество

Редкий оранжевохохлый какаду переехал из Новосибирска в Московский зоопарк

Фото: Сиб.фм

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пополнился редким оранжевохохлым какаду, прибывшим из Новосибирска.

Как сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова изданию РИА Новости, это молодая особь, родившаяся в прошлом году.

По словам Акуловой, птица является «алиментным птенцом» — она появилась от самца, который ранее переехал в Новосибирский зоопарк из Москвы. Гендиректор пояснила, что получение алиментных детенышей представляет собой форму долгосрочного обмена между зоопарками, позволяющую сохранять ценные генетические линии, особенно для видов, редко встречающихся в России.

Акулова подчеркнула, что оранжевохохлый какаду относится к видам на грани исчезновения. До 2023 года этих птиц относили к желтохохлым какаду, но затем выделили в отдельный вид. Естественный ареал попугая ограничен Восточным Тимором, Зондским архипелагом и островом Сулавеси в Индонезии. Популяция вида значительно сократилась в 1980-1990-х годах из-за незаконного отлова для продажи, что делает особенно важным их разведение в искусственных условиях.

В настоящее время пол прибывшей птицы остается неизвестным — специалисты ожидают результатов генетического анализа.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк отметит 78-летие пижамной вечеринкой.

0
Кристина Уколова
Журналист

