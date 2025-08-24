Свежие огурцы в сентябре: агроном дала инструкцию новосибирцам

Хотя августовские ночи в Новосибирской области становятся все холоднее, ставить крест на урожае огурцов еще рано. Известный новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, поделилась с изданием "АиФ-Новосибирск" проверенным методом, который поможет собирать свежие огурцы даже в сентябре.

По словам эксперта, главный враг огуречных грядок в конце лета — паутинный клещ. Именно он ослабляет растения и останавливает плодоношение. Поэтому первым делом необходимо провести ревизию и безжалостно удалить все пораженные листья.

«Распознать их легко: они приобретают желтоватый оттенок, а с обратной стороны будто присыпаны мелкой крупой, похожей на манку. Если присмотреться, это и есть крошечные паучки. К счастью, с середины августа их активность идет на спад», — пояснила Шубина в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Однако просто убрать больные листья недостаточно. После такой «санитарной чистки» ослабленное растение нуждается в срочной поддержке. Агроном рекомендует вводить регулярные подкормки с интервалом в 10 дней, причем важно чередовать два типа удобрений.

Первый тип — минеральный. Подойдет любое комплексное удобрение с акцентом на фосфор и калий. Второй тип — органический. В качестве него отлично подойдет настой сброженной травы, если под рукой нет навоза.

Такой подход, по словам Людмилы Шубиной, стимулирует рост новой здоровой листвы и плетей. Если сентябрь порадует новосибирцев теплой погодой, огуречные грядки смогут давать хороший урожай даже осенью, вознаграждая дачников за их заботу.

