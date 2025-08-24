82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 15:32
пробки
2/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 15:32
пробки
2/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 12:36
общество

Свежие огурцы в сентябре: агроном дала инструкцию новосибирцам

Сиб.фм

Хотя августовские ночи в Новосибирской области становятся все холоднее, ставить крест на урожае огурцов еще рано. Известный новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, поделилась с изданием "АиФ-Новосибирск" проверенным методом, который поможет собирать свежие огурцы даже в сентябре.

По словам эксперта, главный враг огуречных грядок в конце лета — паутинный клещ. Именно он ослабляет растения и останавливает плодоношение. Поэтому первым делом необходимо провести ревизию и безжалостно удалить все пораженные листья.

«Распознать их легко: они приобретают желтоватый оттенок, а с обратной стороны будто присыпаны мелкой крупой, похожей на манку. Если присмотреться, это и есть крошечные паучки. К счастью, с середины августа их активность идет на спад», — пояснила Шубина в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Однако просто убрать больные листья недостаточно. После такой «санитарной чистки» ослабленное растение нуждается в срочной поддержке. Агроном рекомендует вводить регулярные подкормки с интервалом в 10 дней, причем важно чередовать два типа удобрений.

Первый тип — минеральный. Подойдет любое комплексное удобрение с акцентом на фосфор и калий. Второй тип — органический. В качестве него отлично подойдет настой сброженной травы, если под рукой нет навоза.

Такой подход, по словам Людмилы Шубиной, стимулирует рост новой здоровой листвы и плетей. Если сентябрь порадует новосибирцев теплой погодой, огуречные грядки смогут давать хороший урожай даже осенью, вознаграждая дачников за их заботу.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские дачники жалуются на неурожай кабачков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.