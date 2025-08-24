В Новосибирске начались антитеррористические учения в учебных заведениях

В Новосибирске стартовали масштабные антитеррористические учения, которые проходят в школах и других учебных заведениях перед началом нового учебного года.

Как сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Новосибирской области, в тренировках участвуют все силовые структуры региона.

По легенде учений, вооруженный террорист с автоматом, скрытым под дождевиком, проник в колледж с более чем 700 студентами во время учебного дня. Преступник поднялся на второй этаж с целью захвата заложников. В пресс-службе добавили, что дежурная женщина получила ранение, но ее напарник успел активировать тревожную кнопку и включить систему внутреннего оповещения.

Сигнал о нападении немедленно поступил ближайшему наряду вневедомственной охраны. Экипаж первым прибыл на место происшествия и запустил коптер для оценки обстановки. В это время началась эвакуация людей с первого этажа, а к колледжу подъехали бойцы СОБРа, которые задержали условного террориста. Учения направлены на отработку взаимодействия всех силовых структур в случае реальной террористической угрозы.

