сегодня
24 августа, 15:32
пробки
2/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня
24 августа, 15:32
пробки
2/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 10:23
общество

В Новосибирске озвучили сроки ремонта Михайловской Набережной

Сиб.фм

Значительная часть верхнего променада Михайловской Набережной, от метромоста до колеса обозрения, оказалась огорожена забором.

Привычный спуск по лестнице у остановки «Речной вокзал» перекрыт, что заставляет горожан искать обходные пути.

Причина масштабных работ — не очередное благоустройство, а плановая замена коммуникаций. По информации, предоставленной СГК, энергетики меняют 340-метровый фрагмент трубы диаметром 700 мм. Стоимость этого сложного проекта оценивается примерно в 40 миллионов рублей. В компании подчеркнули, что работы ведутся в максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и транспорта.

Вернуть набережной привычный вид и полностью восстановить благоустройство на месте раскопок планируется до конца октября 2025 года.

В мэрии Новосибирска подтвердили, что работы ведутся на законных основаниях. Между Дирекцией городских парков и теплосетевой компанией заключено официальное соглашение, разрешающее проведение ремонта на этой территории. При этом в муниципалитете уточнили, что никаких других проектов по благоустройству новых участков набережной на 2025 год не запланировано.

Ранее Сиб.фм писал, когда завершится ремонт моста через Иню.

0
Валерия Ким
Журналист

