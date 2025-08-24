82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 10:38
пробки
2/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 09:37
Авто

В Новосибирске владелец меняет раритетный Land Rover на Lada

Сиб.фм

Необычное предложение для ценителей классических внедорожников появилось на сайте объявлений. Владелец продает редкий Land Rover первого поколения 1995 года выпуска, оценивая его в 850 тысяч рублей.

При этом он заявляет о готовности обмена британской легенды на отечественную машину. В качестве примера приводит авто Lada Granta, Largus или Chevrolet Niva с небольшим пробегом.

Между тем, продается настоящий рамный внедорожник, у которого 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 157 л.с., постоянный полный привод и механическая коробка передач. Заявленный пробег для 29-летнего автомобиля относительно небольшой — 118 тысяч километров.

По словам продавца, машина полностью подготовлена для суровых сибирских условий. Салон трансформируется в полноценное место для сна на трех человек, а для комфортных ночевок в холодное время года установлен автономный отопитель Webasto. Владелец уверяет, что внедорожник находится в хорошем техническом состоянии, полностью исправен и не расходует масло. В придачу к автомобилю идет комплект зимней резины на дисках.

Нынешний собственник стал обладателем раритета в 2018 году, однако за прошедшие годы проехал на нем всего около 20 тысяч километров. Причиной продажи он называет именно редкую эксплуатацию — легендарный внедорожник большую часть времени простаивает без дела.

Ранее Сиб.фм писал, что на продажу выставлен действующий нефтезавод под Новосибирком.

0
Валерия Ким
Журналист

