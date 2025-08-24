В Новосибирске владелец меняет раритетный Land Rover на Lada

Необычное предложение для ценителей классических внедорожников появилось на сайте объявлений. Владелец продает редкий Land Rover первого поколения 1995 года выпуска, оценивая его в 850 тысяч рублей.

При этом он заявляет о готовности обмена британской легенды на отечественную машину. В качестве примера приводит авто Lada Granta, Largus или Chevrolet Niva с небольшим пробегом.

Между тем, продается настоящий рамный внедорожник, у которого 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 157 л.с., постоянный полный привод и механическая коробка передач. Заявленный пробег для 29-летнего автомобиля относительно небольшой — 118 тысяч километров.

По словам продавца, машина полностью подготовлена для суровых сибирских условий. Салон трансформируется в полноценное место для сна на трех человек, а для комфортных ночевок в холодное время года установлен автономный отопитель Webasto. Владелец уверяет, что внедорожник находится в хорошем техническом состоянии, полностью исправен и не расходует масло. В придачу к автомобилю идет комплект зимней резины на дисках.

Нынешний собственник стал обладателем раритета в 2018 году, однако за прошедшие годы проехал на нем всего около 20 тысяч километров. Причиной продажи он называет именно редкую эксплуатацию — легендарный внедорожник большую часть времени простаивает без дела.

