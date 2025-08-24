В Новосибирской области за сутки произошло 13 пожаров

За минувшие сутки на территории Новосибирской области зарегистрировано 13 пожаров, два из которых пришлись на горение сухой травы и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, один из серьезных инцидентов произошел в Новосибирске на улице Невельского.

В девятиэтажном панельном доме произошло возгорание в квартире на четвертом этаже. По данным спасателей, на момент прибытия пожарных расчетов из помещения шел плотный дым. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 14 минут.

В результате пожара повреждены вещи, мебель и натяжной потолок в квартире. К счастью, обошлось без человеческих жертв — четыре человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области МЧС ликвидировало 9 пожаров за сутки.