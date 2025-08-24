82.76% -1.2
сегодня
24 августа, 15:33
сегодня 10:59
общество

В школах Новосибирска введут уроки ДНК

Сиб.фм

Расписание учеников средних классов в новосибирских школах в скором времени пополнится новой дисциплиной. В образовательную программу для 5-7 классов введут предмет под названием «Духовно-нравственная культура».

Соответствующая информация была опубликована министерством просвещения России.

Согласно инициативе ведомства, основной задачей нового курса станет формирование у подростков системы традиционных ценностей. Ключевой акцент будет сделан на воспитании патриотизма, гражданской ответственности и уважении к историческому наследию страны.

В рамках уроков школьники будут изучать жизненный путь выдающихся государственных деятелей, героев и других знаковых для России личностей. Отдельное внимание в программе будет уделено темам семьи, брака и роли многодетности как одной из основ общества.

Планируется, что новая дисциплина появится в школьных расписаниях по всей стране, включая Новосибирск, с 1 сентября 2026 года, то есть с 2026/2027 учебного года.

Ранее Сиб.фм писал о сокращении часов английского языка в школах Новосибирска.

0
Валерия Ким
Журналист

