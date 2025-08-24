Внедорожник насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском

Трагическая авария, унесшая жизнь человека, произошла вечером 23 августа в Колыванском районе Новосибирской области.

Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину-пешехода, который шел по проезжей части в темное время суток.

По предварительной информации Госавтоинспекции, инцидент случился около 21:20 на 86-м километре автодороги К-12. 51-летний водитель внедорожника двигался со стороны Томска в направлении Новосибирска, когда совершил наезд на человека.

"Погибшим оказался 44-летний мужчина. Он шел по краю проезжей части, при этом на его одежде не было никаких световозвращающих элементов, делающих его заметным для водителей в темноте", — рассказал государственный инспектор Госавтоинспекции Колыванского района Денис Пещерев.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Специалистам предстоит установить все точные обстоятельства и причины смертельного ДТП.

