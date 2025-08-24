Заельцовский парк превратят в средневековую крепость на три дня

В последние дни уходящего лета, с 29 по 31 августа, Заельцовский парк готовится к настоящему путешествию во времени.

Здесь развернется XI фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», который на три дня превратит привычную зеленую зону в оживленное средневековое поселение.

Гостей фестиваля ждет полное погружение в атмосферу ушедшей эпохи. Главным зрелищем станут полноконтактные бои: на ристалище сойдутся воины в настоящих доспехах, чтобы сразиться в турнирах по историческому средневековому бою и латным поединкам. Звон стали и лязг доспехов обещают быть оглушительными.

Однако «Княжий двор» — это не только сражения. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и участвовать, будет работать множество интерактивных площадок. Можно будет попробовать свои силы в стрельбе из лука, взять первые уроки фехтования, а на ремесленных рядах — познакомиться с секретами гончарного дела, ткачества и кузнечной обработки металла под руководством опытных мастеров.

Для самых любознательных организаторы подготовили образовательную программу. В лектории фестиваля историки и реконструкторы расскажут о быте и культуре Древней Руси, а также о жизни Западной Европы в эпоху Ганзейского союза.

Фестиваль «Княжий двор» — это уникальная возможность для новосибирцев и гостей города не просто узнать, а по-настоящему почувствовать историю, прикоснувшись к ремеслам и традициям Средневековья.