сегодня
25 августа, 13:51
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня
25 августа, 13:51
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 12:07
общество

42 бойцов из Новосибирской области вызволили из Украинского плена

Сиб.фм

В ходе российско-украинского обмена на Родину вернется боец из Новосибирской области. Он станет 42-ым по счету новосибирцев, вызволенным из плена ВСУ, об этом 25 августа сообщила новосибирский омбудсмен Елена Зерняева.

«Счастливы вместе с ребятами и их семьями! Каждый спасенный военнослужащий — для нас радость!» — написала Зерняева в своем телеграм-канале.

Накануне командир «Ориона» Панфёров рассказал, будет ли демобилизация с СВО в сентябре-2025 в Новосибирской области. Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске депутат Антонов отреагировал на переговоры Путина и Трампа

0
Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
