42 бойцов из Новосибирской области вызволили из Украинского плена

В ходе российско-украинского обмена на Родину вернется боец из Новосибирской области. Он станет 42-ым по счету новосибирцев, вызволенным из плена ВСУ, об этом 25 августа сообщила новосибирский омбудсмен Елена Зерняева.

«Счастливы вместе с ребятами и их семьями! Каждый спасенный военнослужащий — для нас радость!» — написала Зерняева в своем телеграм-канале.

