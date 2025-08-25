Объявят ли в Россию демобилизацию для бойцов СВО в сентябре 2025 года? Об этом заявил командир отряда БАРС «Орион» Андрей Панфёров.

Андрей Панфёров подчеркнул, что любые решения о демобилизации напрямую зависят от текущей оперативной обстановки на передовой. Он отметил, что динамика боевых действий, характер задач, стоящих перед российскими войсками, и уровень укомплектованности подразделений – все это ключевые факторы, которые будут учитываться при принятии решения о демобилизации. Командир «Ориона» воздержался от конкретных прогнозов, заявив, что ситуация может кардинально измениться в любой момент.

«Помимо военной обстановки, на вопрос о демобилизации влияют и другие факторы, такие как уровень подготовки и укомплектованности контрактных военнослужащих, политическая ситуация и международные отношения, социально-экономические последствия продолжения СВО», – прокомментировал Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.

Вопрос о демобилизации вызывает огромный интерес и беспокойство у военнослужащих, принимающих участие в СВО, и их семей. Андрей Панфёров признал важность этого вопроса и подчеркнул, что руководство страны понимает необходимость скорейшего возвращения военнослужащих к мирной жизни. Однако он призвал к терпению и пониманию, подчеркнув, что безопасность страны и успешное завершение операции являются приоритетом.

Панфёров отметил, что возможны различные сценарии развития событий, и демобилизация в сентябре 2025 года – лишь один из них. Он призвал военнослужащих и их близких готовиться к любому развитию событий и продолжать выполнять свой долг с честью и достоинством. Командир «Ориона» выразил уверенность в том, что российская армия справится со всеми поставленными задачами, и пожелал скорейшего наступления мира и стабильности.

