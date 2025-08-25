82.76% -1.2
сегодня 11:04
общество

Александр Овечкин поддержал сохранение дальневосточного леопарда

Фото пресс-службы ПАО Банк ВТБ, автор: Константин Леонтьев.

22 августа в рамках подготовки к новому сезону КХЛ прошел матч ХК «Динамо» Москва – АК Барс, перед которым чествовали Александра Овечкина. Спортсмен выступил с приветственной речью и анонсировал игру, которую в сентябре проведет ХК «Динамо» в поддержку дальневосточных леопардов.

«Это дальневосточный леопард, — сказал Александр Овечкин про изображение на своем хоккейном джерси. — Самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек».

Подобные публичные акции играют важную роль в привлечении внимания к теме охраны дикой природы России.

Благодаря известным личностям, поддерживающим природоохранные проекты, миллионы людей узнают об успехах и вызовах в деле сохранения редких видов и о том, что их будущее зависит от усилий общества. Внимание со стороны мировой спортивной звезды стало важным вкладом в дело защиты дальневосточного леопарда.

0
Галина Дидан
Журналист

